Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Veřejná vyhláška, oznámení o možnosti převzít písemnost - Iveta CRLOVÁ
Č. j. KRPZ-75086-34/TČ-2025-1505PA-DOS
Zlín 26. listopadu 2025
Počet stran: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, Oddělení analytiky a kybernetické kriminality, jako orgán věcně příslušný podle ustanovení §16, §17 a §18 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, v trestní věci spáchání přečinu podvod podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku, přečinu neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací podle § 230 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a) trestního zákoníku, přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odst. 1 trestního zákoníku a zločinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odst. 3 trestního zákoníku, se osobě Iveta CRLOVÁ, nar. 31.07.1988,
podle §25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesenídle §79f/1,3 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, vydaného dne 26.11.2025 pod č.j. KRPZ-75086-32/TČ-2025-1505PA-DOS, adresované shora jmenovanému účastníkovi řízení.
Písemnosti jsou v souladu s ust. §25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť účastník řízení nemá na území České republiky hlášenou žádnou platnou adresu pobytu, a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, Oddělení analytiky a kybernetické kriminality, Nám. T. G. Masaryka 3218, Zlín 760 01, a to vždy od pondělí do pátku v době od 07:30 hod. do 15:00 hod. do 15 dnů ode dne uložení.
Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu 15 dnů. (§25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.)
Poslední den této lhůty je dnem doručení.
Zpracoval:
por. Ing. David Osina
komisař
tel.: 974666503
mail: david.osina@pcr.cz
Vyvěšeno dne: 27.11.2025
Sejmuto dne: 12.12.2025