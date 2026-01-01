Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Odprodej nepotřebného majetku – Nábytek – 2. kolo elektronických aukcí
KŘP Zlínského kraje, č. j. KRPZ-98792/ČJ-2025-1500MM
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje na základě Rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti majetku odprodává nepotřebný majetek z vlastnictví státu.
Celkem je vyhlášeno 8 aukcí.
Více informací naleznete na www.uzsvm.cz › nabídka majetku státu › elektronické aukce.
Zájem lze uplatnit od 30. 4. 2026 8:00 hod. do 19. 5. 2026 12:00 hod.