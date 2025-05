Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Senior v ohrožení

PARDUBICKO - Žádáme veřejnost o spolupráci.

AKTUALIZACE 25. květen 2025 - 01:11 - V rámci pátrací akce jedna z hlídek muže nalezla na pardubické Dukle. Muž i pes jsou v pořádku.

Pardubičtí policisté od večerních hodin pátrají po seniorovi v ohrožení (pokud je odkaz neaktivní, muž byl nalezen). Pohřešovaný byl naposledy viděn dnes zhruba okolo 19. hodiny v obci Nemošice na Pardubicku, kde v současné době žije. Na sobě by měl mít černou bundu a na hlavě by mohl mít červenu kšiltovku. Pohybovat by se mohl se psem malého plemene - krysaříkem. Muž trpí Alzheimerovou nemocí.

Muž by měl být vysoký 180 - 190 cm, měl by mít šedý plnovous pod bradu a dioptrické brýle. V okolí jeho posledního výskytu probíhá pátrací akce za využití vrtulníku.



Pokud jste muže někde od zmíněné 19. hodiny viděli, volejte linku 158.



24. květen 2025

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

