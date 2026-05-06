Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Pohřešovaný senior
Policisté a rodina žádají veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešovaném muži.
Pohřešovaný muž je štíhlé postavy, 170 – 175 cm vysoký a má světlé vlasy. Pravděpodobně má u sebe vycházkovou hůl. Naposledy pohřešovaného viděla rodina v pondělí 4. května kolem 21 hodiny. Z místa bydliště z obce Rozhovice na Chrudimsku odešel bez mobilního telefonu neznámo kam. Policisté po muži od noci pátrání, nicméně zatím bezúspěšně.
Pokud jste muže od pondělního večera viděli nebo víte, kde by se mohl pohybovat, ozvěte se policistům prostřednictví linky 158. Děkujeme.
6. května 2026
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje