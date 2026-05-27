Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Pohřešovaná seniorka
Žádáme o pomoc při pátrání po pohřešované 80leté ženě z Pardubic.
AKTUALIZACE - 27. 5. 2026 17:00 - Pohřešovaná byla nalezena a je v pořádku.
Pohřešovaná (pokud je odkaz neaktivní, žena byla nalezena) během dnešního dopoledne odešla z bytu v Pardubicích neznámo kam. Paní je asi 155 cm vysoká, hubené postavy, má šedé vlasy, chodí v předklonu a trpí demencí.
Na sobě by měla mít bílou bundu, šátek přes krk a kabelku. Mobilní telefon u sebe nemá.
Pokud jste ženu viděli nebo máte informace, kde by se mohla nacházet, ozvěte se na linku 158.
27. května 2026
por. Mgr. Tomáš Dub