Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Po pádu z kola skončila v nemocnici

ORLICKOÚSTECKO – Sháníme neznámou cyklistku a svědky dopravní nehody.

Ve čtvrtek 19. června dopoledne po deváté hodině mělo dojít k dopravní nehodě dvou cyklistek na ulici Třebovská v Ústí nad Orlicí, místní část Hylváty. Ženu jedoucí na kole měla předjíždět jiná cyklistka a mělo dojít ke střetu. Jedna z cyklistek spadla na zem a následně byla převezena do nemocnice. Druhá žena neměla ani zastavit a z místa odjela.

Policisté, kteří vyšetřují tuto dopravní nehodu, by rádi hovořili s neznámou cyklistkou a žádají další svědky, kteří by mohli přispět k objasnění příčin nehody a zároveň řidiče, kteří místem v čase nehody projížděli a mohli by mít záznam na palubní kameře, aby se ozvali dopravním policistům na čísle 974 580 251 nebo prostřednictvím linky 158.

23. června 2025

por. Mgr. Tomáš Dub

tiskový mluvčí policie Pardubického kraje

Odkazy do noveho okna foto PČR 1 Detailní náhled foto PČR 2 Detailní náhled

vytisknout e-mailem