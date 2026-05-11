Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Pátrání po pohřešované ženě
Policisté a rodina žádají veřejnost o pomoc při pátrání.
Pohřešovaná odešla minulý týden z místa trvalého bydliště v obci Strašov na Přeloučsku neznámo kam. Odešla bez mobilního telefonu a hlavně bez potřebných léků, které musí pravidelně užívat.
Pohřešovaná je asi 175 cm vysoká, štíhlé postavy, má modré oči, krátké světlé vlasy. Při odchodu měla mít na sobě sportovní boty zelenohnědé barvy, černé kalhoty a zelenohnědou plátěnou bundu.
Pokud jste ženu viděli nebo máte informace, kde by se mohla nacházet, ozvěte se pardubickým policistům prostřednictví linky 158.
11. května 2026
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje