Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Pátráme po dvou dětech
Na Chrudimsku pátráme po dvou chlapcích, kteří utekli z výletu výchovného ústavu.
Na Chrudimsku aktuálně (19:00) probíhá pátrání po dvou chlapcích, kteří utekli z vycházky s vychovatelem z diagnostického ústavu Hradec Králové, pobočka SVP Pyramida Rybitví. Skupina dětí byla na výletě ve Skutči, na žulové stezce poblíž lomu Litická. Zhruba v 15.30 tito dva chlapci opustili skupinu a do současné doby se nevrátili.
Jeden z chlapců (2010) by na sobě měl mít šedou mikinu, šedé tepláky, černou bundu Nike a červený batoh. Druhý pohřešovaný (2011) by měl být oblečen do zeleno-béžové bundy a béžových kalhot. Pokud jsou odkazy neaktivní, děti byly nalezeny.
Pokud byste pohřešované kdekoliv viděli, volejte na linku 158.
8. listopad 2025
mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ