Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Neujel
Pronásledování skončilo zajištěním řidiče.
Rychlost jízdy pronásledujících policistů dosahovala až 160 km/hod. Po chvíli řidič ujíždějícího vozidla změnil taktiku a jel méně jak padesátikilometrovou rychlostí. Během jízdy kličkoval zprava doleva, aby zabránil hlídce ho předjet. Z Heřmanova Městce ujížděl až do Vápenného Podolu, kde si při havárii poškodil pneumatiky. Nechtěl se ale jen tak vzdát a výzvy od policistů stále nerespektoval a pokračoval i s poškozenými pneumatikami. O několik stovek metrů dál ale jeho cesta skončila. Na trávě dostal smyk a nezvládl pokračovat. Policisté Hlídkové služby Chrudim pak muže zajistili. Při lustraci se ukázalo, co asi bylo důvodem jeho ujíždění. Od srpna má muž zadržený řidičský průkaz. Dechová zkouška sice byla negativní, test na jiná návykové látky byl však pozitivní na amfetamin/metamfetamin. Lékařské vyšetření s odběrem biologického materiálu ale už muž odmítl. U sebe měl několik gramů zelené sušiny.
Dvaatřicetiletý řidič je podezřelý hned z několika přestupků, jelikož se odmítl podrobit lékařskému vyšetření, řídil vozidlo, přesto že má zadržený řidičský průkaz a nezastavil na zákonnou výzvu ze strany policistů. Všechny tyto přestupky budou oznámeny ke správnímu orgánu.
28. listopadu 2025
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje