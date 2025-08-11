Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Dítě v ohrožení

Pomozte nám s pátráním po mladíkovi, který doma nechal dopis na rozloučenou a odešel neznámo kam. 

Pátráme po 17letém mladíkovi (pokud je odkaz neaktivní, byl nalezen) z obce Králíky na Orlickoústecku, který je asi 180 cm vysoký, hubený, má krátké rovné světlehnědé vlasy, strniště a na těle má několik tetování.

Pohřešovaný mladík v pondělí 11. srpna okolo 4:30 hodin ráno odešel z domu a dosud o sobě nepodal žádnou zprávu. Doma nechal dopis na rozloučenou. Na sobě by měl mít světle hnědé botasky zn. NIKE, černé kalhoty nebo černé kraťasy s velkým bílým nápisem vpředu a černý batoh. Mobilní telefon u sebe nemá.

V případě, že máte jakékoliv informace k jeho pohybu nebo pobytu, zavolejte na linku 158.

11. srpna 2025
por. Mgr. Tomáš Dub

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 