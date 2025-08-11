Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Dítě v ohrožení
Pomozte nám s pátráním po mladíkovi, který doma nechal dopis na rozloučenou a odešel neznámo kam.
Pátráme po 17letém mladíkovi (pokud je odkaz neaktivní, byl nalezen) z obce Králíky na Orlickoústecku, který je asi 180 cm vysoký, hubený, má krátké rovné světlehnědé vlasy, strniště a na těle má několik tetování.
Pohřešovaný mladík v pondělí 11. srpna okolo 4:30 hodin ráno odešel z domu a dosud o sobě nepodal žádnou zprávu. Doma nechal dopis na rozloučenou. Na sobě by měl mít světle hnědé botasky zn. NIKE, černé kalhoty nebo černé kraťasy s velkým bílým nápisem vpředu a černý batoh. Mobilní telefon u sebe nemá.
V případě, že máte jakékoliv informace k jeho pohybu nebo pobytu, zavolejte na linku 158.
11. srpna 2025
por. Mgr. Tomáš Dub