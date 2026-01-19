Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Veřejná vyhláška - oznámení
Č. j. KRPE-88831-103/TČ-2025-171171
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Ústí nad Orlicí
Oddělení obecné kriminality SKPV
Letohradská 759, 562 01 Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí 19.01.2026
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
(dle § 25 odst. 2 z.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Oddělení obecné kriminality, Letohradská 759, Ústí nad Orlicí, jako příslušný orgán státní správy ve věci vedené pod č.j. KRPE-88831/TČ-2025-171171
OZNAMUJE veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 1 z.č. 500/2004 Sb., správní řád, že:
paní Georgina Anna BALOGH, nar. 2004 si může vyzvednout tuto písemnost: Usnesení o zajištění věci podle ustanovení § 79a odst. 1 tr. řádu, vedené pod č.j. KRPE-88831-8/TČ-2025-171116, z důvodu neznámého pobytu, které se prokazatelně nedaří doručovat písemnosti určené do vlastních rukou dle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Písemnost si výše jmenovaná vyzvedne u správního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Oddělení obecné kriminality, Letohradská 759, Ústí nad Orlicí, v době pondělí až pátek od 7:30 hodin do 14.30 hodin, po dobu 15ti dnů po vyvěšení tohoto oznámení.
Oznámená písemnost se považuje za doručenou 15. den po vyvěšení tohoto oznámení (§25 odst. 2, věta 3 z.č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup: https://policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk-uredni-deska.aspx
nprap. Zdeněk Doležal
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 23.01.2026
Sejmuto dne: 07.02.2026