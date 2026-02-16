Policie České republiky  

Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Veřejná vyhláška - oznámení o nálezu zbraně a střeliva

Č. j. KRPE-108997-6/ČJ-2025-1700IY-PA 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

Pardubice 12. února 2026          

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o nálezu zbraně a střeliva

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 116 odst. 1 zákona č. 90/2024 Sb. o zbraních a střelivu (dále jen „zákon o zbraních“) v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 správního řádu oznamuje, že dne 24.10.2025 byla v obci Sezemice, okr. Pardubice, nalezena zbraň a střelivo:

-revolver typu NAGANT, výrobce TOZ, model 1895, původní ráže 7,62 Nagant, v současné době ráže 22 LR, v.č. IACH637
-81 ks nábojů ráže 22 Long Rifle
-2 ks nábojů ráže 6,35 Browning
-7 ks expanzních nábojek ráže 7,62 Tokarev/ 9 mm Luger cvičný

Vzhledem ke skutečnosti, že šetřením nebyla zjištěna osoba vlastníka nalezené věci, doručuje se mu oznámení o jejím nálezu, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 správního řádu, veřejnou vyhláškou. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele věcí.

Vlastník shora uvedených věcí se může přihlásit v místě jejich uložení, na adrese Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Pardubice, Jana Zajíce 946, 530 12 Pardubice, v úřední dny pondělí nebo středa od 08:00 hod do 12:00 hod a od 12:30 hod. do 17:00 hod., popřípadě mimo úřední dny po předchozí telefonické domluvě, tel. 974 566 301 nebo 974 566 308.

Poučení:

Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 12 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Pardubice, Jana Zajíce 946, 530 12 Pardubice. Nepřihlásí-li se vlastník ve stanovené lhůtě, připadne zbraň podle § 116 odst. 2, písm. b) zákona o zbraních do vlastnictví státu.

npor. Miloš Záleský, DiS.         
vedoucí kontaktního místa        

Vyvěšeno dne: 16.02.2026
Sejmuto dne: 16.02.2027

