Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Veřejná vyhláška - oznámení možnosti převzít písemnost
Č. j. KRPE-76804-40/TČ-2025-171117
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Ústí nad Orlicí
Obvodní oddělení
Husovo nábřeží 314, 564 01 Žamberk
Žamberk 15. prosince 2025
OZNÁMENÍ
možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Obvodní oddělení Policie ČR v Žamberku, jako správní orgán příslušný podle § 79a odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, ve věci podezření z přečinu Podvodu podle § 209 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, vedeného pod čj. KRPE-76804/TČ-2025-171117,
oznamuje
podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ”zákon č. 500/2004 Sb.”),
osobě Lubomír GUNÁR, nar. 15.05.2006, trv. bytem Hulvácká 1399/11a, 700 30 Ostrava-Zábřeh,
možnost převzít písemnost:
- Usnesení podle ustanovení § 79a trestního řádu KRPE-76804-8/TČ-2025-171117
a to do 10 dnů ode dne vyvěšení na Obvodním oddělení Policie ČR, Husovo nábřeží 314, 564 01 Žamberk od pondělí — pátek v době od 07.00 hod do 15:00 hod.
Písemnosti jsou v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. doručovány veřejnou vyhláškou, jelikož adresát je osobou neznámého pobytu, již se prokazatelně nedaří doručovat písemnosti správního orgánu.
Podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. se písemnost považuje za doručenou 10 dnem po vyvěšení.
prap. Jitka Indráková
inspektor
Vyvěšeno dne: 22.12.2025
Sejmuto dne: 03.01.2026