Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Buďte vidět – buďte v bezpečí!
S příchodem podzimu a zimy se dny neúprosně zkracují a na silnicích panují zhoršené povětrnostní podmínky – tma, déšť nebo mlha.
V takových chvílích je viditelnost chodců a cyklistů zásadní pro jejich bezpečnost. Správné oblečení a reflexní prvky dokáží zabránit vážným dopravním nehodám.
Řidič v automobilu vidí postavu v tmavém oblečení pouze na 20 - 30 metrů. Při rychlosti 50 km/h má řidič necelé dvě sekundy na to, aby ho zaregistroval, vyhodnotil situaci a začal brzdit.
Pokud je však oblečení doplněno reflexním prvkem (páska, vesta, reflexní detaily na oblečení či batohu), může se tato vzdálenost prodloužit až na 200 metrů.
To dává řidiči podstatně větší časovou rezervu k zabrždění či manévru a snižuje riziko střetu.
Reflexní prvky patří mezi nejjednodušší a zároveň nejúčinnější způsoby prevence. Doporučujeme umístit je tak, aby byly viditelné ze všech směrů - ideálně na pohyblivých částech těla (kotníky, zápěstí), kde se nejlépe odráží světlo a jeho pohyb zvyšuje pozornost řidiče.
Závěrem:
Policie České republiky apeluje na všechny účastníky silničního provozu: chovejte se ohleduplně a předvídejte. Reflexní prvky jsou jednoduchou, levnou a účinnou prevencí, která může zachránit život. Buďte vidět – buďte v bezpečí.
24. října 2025
por. Bc. Radek Bendakovský
preventista