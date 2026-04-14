Podvodníci opět v akci
Žena z Přerovska prokoukla podvod až bylo pozdě.
Včera dopoledne se mezi další oběti podvodníků zařadila i 56letá žena z Přerovska. Telefonicky se s ní spojila neznámá žena, která se představila jako policistka z Prostějova a spustila na ni smyšlenou legendu o muži, který si vzal úvěr na její jméno. Ubezpečila ji, že nemusí mít žádné obavy, protože jí pomůže a zajistí, aby bylo zase vše v pořádku. Řekla, že ji bude kontaktovat pracovník České národní banky a ten se jí poradí, jak bude dál postupovat. Zástupce banky se s ní spojil přes WhatsApp, představil se a zaslal jí, kvůli důvěryhodnosti, i průkaz pracovníka banky. Začal se poškozené vyptávat, kde má své bankovní účty a pak začal ženu postupně zpracovávat a manipulovat s ní, aby udělala, co potřeboval. Řekl, aby ze svého účtu nejprve převedla dvě částky, kdy se jednalo o necelých 400 000 Kč, na svůj druhý účet a pak je odeslala na účet, který jí sdělil. Mělo se jednat o novou bezpečnostní schránku u České národní banky. Posléze ji přesvědčil, aby si z důvodu ochrany svých peněz vyřídila u své banky úvěr ve výši 800 000 Kč. Jeho argumentům uvěřila, úvěr sjednala a peníze odeslala dle pokynu na cizí účet. Postupně jí začalo docházet, že se zřejmě nechala oklamat a že se historka, kterou jí namluvili, nezakládá na pravdě. Hned se vydala na oddělení, kde vše vypověděla. Bohužel ale zřejmě přišla o necelých 1 200 000 Kč. Případ prověřujeme pro trestný čin podvod.
por. Mgr. Miluše Zajícová
14. dubna 2026