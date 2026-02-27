VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o uložení nalezeného střeliva - náboje různých ráží

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Oddělení správního řízení
U Výstaviště 18, 751 52 Přerov
Č. j. KRPM-6443-4/ČJ-2026-1408IZ
Přerov 27.2.2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení Přerov věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 116 odst. 1, věta první, zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“),
o z n a m u j e
veřejnou vyhláškou vydanou podle § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uložení nalezeného střeliva
- 175 kusů nábojů ráže 7,65 Browning (US značení .32 Automatic), uložených v 7 papírových originál baleních po 25 kusech
- 9 kusů vojenských nábojů československé výroby ráže 7,62 x 39 (ČSSR vojenské označení „Nb. 7,62 vz. 43)
- 1 kus vojenského náboje československé výroby ráže 7,62 x 39 svítící (ČSSR vojenské označení „Nb. vz. 43 sv“),
- 1 kus vojenského náboje 7,62 x 39 výrobce vojenská zbrojovka (kód „3“)
- 1 kus vojenského náboje 7,92 x 33 (7,92 krátký), výrobce Německo, rok výroby 1944
- 1 kus vojenského náboje 6,5 x 52 Mannlicher – Carcano
- 1 kus loveckého náboje 7x65 R, české výroby firmy Sellier - Bellot
- 1 kus loveckého náboje 6,5x57, československé výroby Československou zbrojovkou národní podnik Vlašim, dnes Sellier
- 1 kus loveckého náboje .22 Hornet, československé výroby Československou zbrojovkou národní podnik Vlašim, dnes Sellier
- 30 ks cvičných nábojů s dřevěnou střelou ráže 7, 92 Mauser vz.30 (8 x 57 JS),
- 1 kus brokového náboje 16/65, s papírovou nábojnicí červené barvy bez potisku
- 1 kus brokového náboje 16/70, s plastovou nábojnicí ze světle modrého plastu s hvězdicovou uzavírkou, opatřenou komerčním potiskem SB VEGA
- 1 kus brokového náboje 12/67, s plastovou nábojnicí z červeného plastu s hvězdicovou uzavírkou, opatřenou komerčním potiskem SCOUT, výrobce USA Winchester
- 1 kus brokového náboje 12/70, s plastovou nábojnicí z modrého plastu s hvězdicovou uzavírkou, opatřenou komerčním potiskem SIDNA, výrobce NOBEL Sport Martignoni, Itálie.
- 46 kusů nábojů .22 LR (Long Rifle) s marketingovým označením REX - jedná se o střelivo vyrobené národním podnikem Vlašim, dnes Sellier - Bellot.
- 1 kus náboje .22 LR (Long Rifle) od německé firmy RWS, vyrobený v 80. letech minulého století firmou Rheinisch Westfälische Sprengstoff,
- 50 kusů pistolových nábojů ráže 7,65 Browning (US značení .32 Automatic),
- 1 kus revolverového náboje .38 Special české výroby firmy Sellier - Bellot Vlašim
- 7 kusů pistolových nábojů 7,62 x 25 Tokarev, výrobce Československá zbrojovka národní podnik Vlašim, dnešní Sellier – Bellot
- 4 kusy pistolových nábojů 9 mm Luger, s celoplášťovou střelou s olověným ,výrobce firmya Sellier – Bellot Vlašim
které bylo nalezeno dne 27.11.2025 v 08:00 hod. v Přerově na ul. Jižní Čtvrť II č.p. 2534/13 ve vnitřních prostorách domu a následně uložena na Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - oddělení správního řízení, na adrese U Výstaviště 18, Přerov, neboť šetřením Policie České republiky nebyl zjištěn vlastník výše uvedeného střeliva.
Poučení:
Vyhláška bude vyvěšena po dobu 12 měsíců na úřední desce Policie České republiky, tř. Kosmonautů 189/10, Olomouc. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 1045 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 116 zákona o zbraních.
Nepřihlásí-li se jejich vlastník v této lhůtě, připadá nalezené střelivo do vlastnictví státu.
nprap. Aleš Sovadina
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 17.03.2026
Sejmuto dne: 17.03.2027