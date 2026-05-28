VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o uložení nalezené věci - různé druhy střeliva
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Kontaktní místo Olomouc
Č. j. KRPM-4766-4/ČJ-2026-1405IZ
Olomouc 28. května 2026
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení Olomouc věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 116 odst. 1, věta první, zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu (dále jen „zákon o zbraních“) a jako věcně a místně příslušný správní orgán, ve smyslu § 10 a § 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
oznamuje
veřejnou vyhláškou vydanou podle § 25 odst. 1, 2 správního řádu, uložení nalezeného střeliva
- 2 ks nábojů r. 7,62x39 s 1 ks nábojového pásku,
- 2 ks nábojů r. 7,62x39 Blank,
- 1 ks náboje r. 7x65R,
které bylo nalezeno dne 2.7. 2025 v obci Střížov č. 97 a následně uloženo na Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - oddělení správního řízení, na adrese Sokolská 481/52, Olomouc, neboť šetřením Policie České republiky nebyl zjištěn vlastník výše uvedeného střeliva.
Poučení:
Vyhláška bude vyvěšena po dobu 12 měsíců na úřední desce Policie České republiky, tř. Kosmonautů 189/10, Olomouc. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 1045 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 116 zákona o zbraních.
Nepřihlásí-li se jejich vlastník v této lhůtě, připadá nalezené střelivo do vlastnictví státu.
Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu v Olomouci, tř. Kosmonautů 189/10 a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-olk-o-nas-uredni-deska.aspx
npor. Bc. Jakub Burda
vrchní komisař
Vyvěšeno dne: 28.05.2026
Sejmuto dne: 29.05.2027