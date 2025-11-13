Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - TANCOŠ Roman

Č. j. KRPM-68162-46/TČ-2025-140573-212 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Olomouc
2. oddělení obecné kriminality
Žižkovo nám. č. 4, 779 00 Olomouc

Č. j.  KRPM-68162-46/TČ-2025-140573-212

Olomouc 13. listopadu 2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, 2. oddělení obecné kriminality, v trestním řízení vedeném pod č. j.: KRPM-68162/TČ-2025-140573,

oznamuje

dle § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, osobě:

  • Roman TANCOŠ, nar. 2. 1. 2003, trv. bytem Lidická č. p. 101, 272 03 Kladno-Dubí,

možnost převzetí:

  • Usnesení policejního orgánu vydaného pod č. j.: KRPM-68162-12/TČ-2025-140516, vydané Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Obvodní oddělení Olomouc 1.

Písemnost je v souladu s § 64 odst. 4 trestního řádu doručována veřejnou vyhláškou, neboť na uvedené adrese se jmenovaný nezdržuje a policejnímu orgánu není známa žádná jiná doručovací adresa.

Adresát si může písemnost vyzvednout na Územním odboru Olomouc, 2. oddělení obecné kriminality, Žižkovo nám. 4, Olomouc, a to každý pracovní den v rozmezí doby 07:00-15:00 hodin do 15-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

por. Mgr. Robert Motáň
e-mail: robert.motan@pcr.cz
tel. 974 767 471


Vyvěšeno dne: 13.11.2025
Sejmuto dne: 28.11.2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 