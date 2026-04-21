Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - SISASK Olga
Č. j. KRPM-155250-45/TČ-2025-141215
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Prostějov
Obvodní oddělení Prostějov
1 Újezd 12, 796 01 Prostějov
Č. j. KRPM-155250-45/TČ-2025-141215
Prostějov 20. dubna 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o možnosti převzít písemnost.
Policie České republiky, Krajské ředitelství Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Obvodní oddělení Prostějov 1, v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPM-155250/TČ-2025-141215:
oznamuje podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu,
osobě: Olga SISASK, nar. 22.03.2001, st. přísl. EST, možnost převzetí následující písemnosti:
- Usnesení podle ustanovení § 81a trestního řádu za užití ustanovení § 80 § 81 trestního řádu ze dne 16.4.2026 vedené pod č. j. KRPM-155250-44/TČ-2025-141215, vydaného policejním orgánem Policie České republiky, Krajské ředitelství Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Obvodní oddělení Prostějov 1, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť výše jmenovaná se na poslední uvedené adrese nezdržuje. Současná adresa jejího pobytu není policejnímu orgánu není známa. Policejní orgán tak nemá k dispozici žádnou aktuální doručovací adresu výše jmenované osoby.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Územním odboru Prostějov, Obvodní oddělení Prostějov 1, Újezd 12, 796 01 Prostějov, a to každý pracovní den, do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení, po telefonické dohodě.
prap. Jiří David
inspektor
Vyvěšeno dne: 21.04.2026
Sejmuto dne: 06.05.2026