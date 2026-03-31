Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - HORVATH Marek

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Olomouc
2. oddělení obecné kriminality
Žižkovo nám. č. 4, 779 00 Olomouc

Č. j.  KRPM-159801-18/TČ-2025-140573-MOR

Olomouc 31. března 2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, 2. oddělení obecné kriminality, v trestním řízení vedeném pod č. j.: KRPM-159801/TČ-2025-140573-MOR,

oznamuje

dle § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, osobě:

  • Marek HORVATH, nar. 14. 1. 1978, st. přísl. SVK, trv. bytem Československej armády 722/5, 045 01, Moldava nad Bodvou, Slovensko, kontaktní adresa: Nad Jezerkou 1074/11, 140 00 Praha 4-Nusle, Česko,

možnost převzetí:

  • Usnesení policejního orgánu vydaného pod č.j.: KRPT-293236-17/TČ-2025-070311, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Karviná, Obvodní oddělení Český Těšín.

Písemnost je v souladu s § 64 odst. 4 trestního řádu doručována veřejnou vyhláškou, neboť na uvedené adrese se jmenovaný nezdržuje a policejnímu orgánu není známa žádná jiná doručovací adresa.

Adresát si může písemnost vyzvednout na Územním odboru Olomouc, 2. oddělení obecné kriminality, Žižkovo nám. 4, Olomouc, a to každý pracovní den v rozmezí doby 07:00-15:00 hodin do 15-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

por. Mgr. Robert Motáň
komisař
tel. 974 767 471


Vyvěšeno dne: 31.03.2026
Sejmuto dne: 15.04.2026

