Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - HORVATH Marek
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Olomouc
2. oddělení obecné kriminality
Žižkovo nám. č. 4, 779 00 Olomouc
Č. j. KRPM-159801-18/TČ-2025-140573-MOR
Olomouc 31. března 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, 2. oddělení obecné kriminality, v trestním řízení vedeném pod č. j.: KRPM-159801/TČ-2025-140573-MOR,
oznamuje
dle § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, osobě:
- Marek HORVATH, nar. 14. 1. 1978, st. přísl. SVK, trv. bytem Československej armády 722/5, 045 01, Moldava nad Bodvou, Slovensko, kontaktní adresa: Nad Jezerkou 1074/11, 140 00 Praha 4-Nusle, Česko,
možnost převzetí:
- Usnesení policejního orgánu vydaného pod č.j.: KRPT-293236-17/TČ-2025-070311, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Karviná, Obvodní oddělení Český Těšín.
Písemnost je v souladu s § 64 odst. 4 trestního řádu doručována veřejnou vyhláškou, neboť na uvedené adrese se jmenovaný nezdržuje a policejnímu orgánu není známa žádná jiná doručovací adresa.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Územním odboru Olomouc, 2. oddělení obecné kriminality, Žižkovo nám. 4, Olomouc, a to každý pracovní den v rozmezí doby 07:00-15:00 hodin do 15-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
por. Mgr. Robert Motáň
komisař
tel. 974 767 471
Vyvěšeno dne: 31.03.2026
Sejmuto dne: 15.04.2026