Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - HORSKYI Yevhen
Č. j. KRPM-69270-142/TČ-2025-141215
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Prostějov
Obvodní oddělení Prostějov 1
Újezd 12, 796 01 Prostějov
Č. j. KRPM-69270-142/TČ-2025-141215
Prostějov 8. září 2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Obvodní oddělení Prostějov 1, v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPM-69270-113/TČ-2025-141215:
oznamuje podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu,
osobě: Yevhen HORSKYI, nar. 28.03.2006, trv. bytem Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno-Slatina, Česko, možnost převzetí následující písemnosti:
- Usnesení podle ustanovení § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu ze dne 31.07.2025 vedené pod č. j. KRPM-69270-113/TČ-2025-141215, vydaného policejním orgánem Policie České republiky, Krajské ředitelství Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Obvodní oddělení Prostějov 1, ve věci zrušení zajištění finančních prostředků na bankovním účtu;
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť výše jmenovaný se na poslední uvedené adrese nezdržuje. Současná adresa jeho pobytu není policejnímu orgánu není známa. Policejní orgán tak nemá k dispozici žádnou aktuální doručovací adresu výše jmenované osoby.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Územním odboru Prostějov, Obvodní oddělení Prostějov 1, Újezd 12, 796 01 Prostějov, a to každý pracovní den, do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení, po telefonické dohodě.
nprap. Kamila Navrátilová
vrchní inspektor
tel. 974781669
e-mail: kamila.navratilova2@pcr.cz
Vyvěšeno dne: 09.09.2025
Sejmuto dne: 25.09.2025