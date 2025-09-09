Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - HORSKYI Yevhen

Č. j. KRPM-69270-142/TČ-2025-141215 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Prostějov
Obvodní oddělení Prostějov 1
Újezd 12, 796 01 Prostějov

Č. j. KRPM-69270-142/TČ-2025-141215

Prostějov 8. září 2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Obvodní oddělení Prostějov 1, v trestním řízení  vedeném pod č.j. KRPM-69270-113/TČ-2025-141215:

oznamuje podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu,

osobě: Yevhen HORSKYI, nar. 28.03.2006, trv. bytem Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno-Slatina, Česko, možnost převzetí následující písemnosti:

 - Usnesení podle ustanovení § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu ze dne 31.07.2025 vedené pod č. j. KRPM-69270-113/TČ-2025-141215, vydaného policejním orgánem Policie České republiky, Krajské ředitelství Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Obvodní oddělení Prostějov 1, ve věci zrušení zajištění finančních prostředků na bankovním účtu;

Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť výše jmenovaný se na poslední uvedené adrese nezdržuje. Současná adresa jeho pobytu není policejnímu orgánu není známa. Policejní orgán tak nemá k dispozici žádnou aktuální doručovací adresu výše jmenované osoby.

Adresát si může písemnost vyzvednout na  Územním odboru Prostějov, Obvodní oddělení Prostějov 1, Újezd 12, 796 01 Prostějov, a  to každý pracovní den, do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení, po telefonické dohodě.

nprap. Kamila Navrátilová
vrchní inspektor
tel. 974781669
e-mail: kamila.navratilova2@pcr.cz


Vyvěšeno dne: 09.09.2025
Sejmuto dne: 25.09.2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 