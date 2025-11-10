Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - FESKIV Nazar
Č. j. KRPM-68114-23/ČJ-2025-140022-SV
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Odbor cizinecké policie
Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort
U Výstaviště 18, 751 52 Přerov
Č. j. KRPM-68114-23/ČJ-2025-140022-SV
Přerov 7. listopadu 2025
OZNÁMENÍ
o možnosti převzetí písemností
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, jako správní orgán věcně příslušný podle ustanovení § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.), oznamuje :
pan Nazar FESKIV, nar. 24.06.2005, st. přísl. UKR, doklad: GE726746, který je přímým účastníkem řízení, má možnost vyzvednout si na Policii ČR, Krajském ředitelství policie Olomouckého kraje, Odboru cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Přerov, na adrese, U Výstaviště 18, 751 52 Přerov, tel. 974 761 831, email: krpm.ocp.opkpe.pr@pcr.cz:
Seznámení s poklady pro rozhodnutí, vydané dne 07.11.2025 pod č.j. KRPM-68114/ČJ-2025-140022-SV
Rozhodnutí povinnost opustit území České republiky, vydané dne 07.11.2025 pod č.j. KRPM-68114/ČJ-2025-140022-SV
Písemnosti je možné si vyzvednout kdykoliv. Podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení.
nprap. Ondřej Tichý
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 10.11.2025
Sejmuto dne: 25.11.2025