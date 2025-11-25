Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - DZURKO Jan

Č. j. KRPM-92704-55/TČ-2025-141213 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Prostějov
Obvodní oddělení Němčice nad Hanou
Tyršova 546, 798 27 Němčice nad Hanou

Č. j.  KRPM-92704-55/TČ-2025-141213

Němčice nad Hanou 24. listopadu 2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
  Oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Obvodní oddělení Němčice nad Hanou, v trestním řízení  vedeném pod č.j. KRPM-92704/TČ-2025-141213

oznamuje podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu,

osobě: Jan DZURKO, nar. 23.04.1987 v Hradec Králové, trv. bytem Prokopovo náměstí č. p. 1, 384 21 Husinec, doručovací adresa Na Slupi 1484/12, 128 00 Praha, možnost převzetí následující písemnosti:

- Usnesení podle ustanovení § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu ze dne 23.11.2025 vedené pod č. j.KRPM-92704-53/TČ-2025-141213, vydaného policejním orgánem Policie České republiky, Krajské ředitelství Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Obvodní oddělení Němčice nad Hanou, ve věci zrušení zajištění finančních prostředků na bankovním účtu

Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, doručována veřejnou vyhláškou, neboť výše jmenovaný se na poslední uvedené adrese nezdržuje. Současná adresa jeho pobytu není policejnímu orgánu známa. Policejní orgán tak nemá k dispozici žádnou aktuální doručovací adresu výše jmenované osoby.

Adresát si může písemnost vyzvednout na  Územním odboru Prostějov, Obvodní oddělení Němčice nad hanou, Tyršova 546, 798 27 Němčice nad Hanou, a  to každý pracovní den, do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení, po telefonické dohodě.

nprap. Bc. David Müller
vrchní inspektor
email: david.muller5@pcr.cz


Vyvěšeno dne: 25.11.2025
Sejmuto dne: 11.12.2025

