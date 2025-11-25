Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - DZURKO Jan
Č. j. KRPM-92704-55/TČ-2025-141213
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Prostějov
Obvodní oddělení Němčice nad Hanou
Tyršova 546, 798 27 Němčice nad Hanou
Němčice nad Hanou 24. listopadu 2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Obvodní oddělení Němčice nad Hanou, v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPM-92704/TČ-2025-141213
oznamuje podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu,
osobě: Jan DZURKO, nar. 23.04.1987 v Hradec Králové, trv. bytem Prokopovo náměstí č. p. 1, 384 21 Husinec, doručovací adresa Na Slupi 1484/12, 128 00 Praha, možnost převzetí následující písemnosti:
- Usnesení podle ustanovení § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu ze dne 23.11.2025 vedené pod č. j.KRPM-92704-53/TČ-2025-141213, vydaného policejním orgánem Policie České republiky, Krajské ředitelství Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Obvodní oddělení Němčice nad Hanou, ve věci zrušení zajištění finančních prostředků na bankovním účtu
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, doručována veřejnou vyhláškou, neboť výše jmenovaný se na poslední uvedené adrese nezdržuje. Současná adresa jeho pobytu není policejnímu orgánu známa. Policejní orgán tak nemá k dispozici žádnou aktuální doručovací adresu výše jmenované osoby.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Územním odboru Prostějov, Obvodní oddělení Němčice nad hanou, Tyršova 546, 798 27 Němčice nad Hanou, a to každý pracovní den, do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení, po telefonické dohodě.
nprap. Bc. David Müller
vrchní inspektor
email: david.muller5@pcr.cz
Vyvěšeno dne: 25.11.2025
Sejmuto dne: 11.12.2025