Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - BUČIL Josef
Č. j. KRPM-109816-3/ČJ-2025-1400PZ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
odbor služby pořádkové policie
Č. j. KRPM-109816-3/ČJ-2025-1400PZ
Olomouc 9. září 2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Odbor služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje jakožto věcně a místně příslušný správní orgán vydává v souladu s ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád”), tuto
veřejnou vyhlášku,
kterou O Z N A M U J E
panu Josef BUČIL, nar. 1989, trvale bytem Šafaříkova 917, 278 01 Kralupy nad Vltavou, jako osobě, které se prokazatelně nedaří doručovat, možnost převzít si
doporučenou písemnost vedenou pod č. j. KRPM-109816-2/ČJ-2025-1400PZze dne 12. srpna 2025, určenou do vlastních rukou.
Tato písemnost je uložena u správního orgánu, který ji vyhotovil a adresát, nebo jeho zmocněnec (ust. § 33 správního řádu), si ji může vyzvednout na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Odbor služby pořádkové policie, v Olomouci na ulici tř. Kosmonautů č. 189/10, 771 36 Olomouc, a to v úřední dny v době od 7:00 do 15:00 hod. po dobu patnácti dnů po vyvěšení tohoto oznámení.
Předmětná písemnost se považuje za doručenou patnáctý den po vyvěšení tohoto oznámení i bez jeho převzetí (ust. § 25 odst. 2 věta třetí správního řádu) – doručení veřejnou vyhláškou.
Tato veřejná vyhláška je současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese www.policie.cz.
plk. Mgr. Jan GRMOLENSKÝ
vedoucí odboru služby pořádkové policie
Vyvěšeno dne: 09.09.2025
Sejmuto dne: 24.09.2025