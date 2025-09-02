Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - BUCEATCHI Anton
Č. j. KRPM-85750-94/TČ-2024-140524
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Olomouc
Obvodní oddělení Olomouc 4
Na Trati 78, 779 00 Olomouc
Č. j. KRPM-85750-94/TČ-2024-140524
Olomouc 2. září 2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Obvodní oddělení policie Olomouc 4, Na Trati 78 v Olomouci v trestním řízení č.j. KRPM-85750/TČ-2024-140524
oznamuje
dle § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, osobě:
Anton BUCEATCHI, nar. 20.02.1996, st. přísl. ROU, trv. bytem Milady Horákové č. p. 604, 272 01 Kladno-Kročehlavy, Česko,
možnost převzetí následující písemnost:
Usnesení podle § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu vydaného dne 16.04.2025, pod č.j. KRPM-85750-55/TČ-2024-140524, Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Obvodní oddělení policie Olomouc 4.
Písemnost je v souladu s § 64 odst. 4 trestního řádu doručována veřejnou vyhláškou, neboť nebyla zjištěna doručovací adresa výše uvedené.
Adresát si může písemnost vyzvednout na OOP Olomouc 4, Na Trati 78 v Olomouci, a to každý den do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
nprap. Bc. Jakub Tichánek
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 02.09.2025
Sejmuto dne: 18.09.2025