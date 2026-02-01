Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - BEAUPRÉ Gaspard

Č. j. KRPM-127547-76/TČ-2025-141215 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Prostějov
Obvodní oddělení Prostějov 1
Újezd 12, 796 01 Prostějov

Č. j.  KRPM-127547-76/TČ-2025-141215

Prostějov 2. února 2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o možnosti převzít písemnost.

Policie České republiky, Krajské ředitelství Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Obvodní oddělení Prostějov 1, v trestním řízení  vedeném pod č.j. KRPM-127547/TČ-2025-141215:

oznamuje podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, osobě: 

Gaspard BEAUPRÉ, nar. 27.11.2000 v SOTTEVILLE-LÉS-ROUEN, st. přísl. FRA, doručovací adresa Na výsledku II 1022/2, Praha 140 00, E-mail: gaspardbeaupre2000@gmail.com, možnost převzetí následující písemnosti:

- Usnesení podle ustanovení § 79f odst. 1 - 3 trestního řádu ze dne 02.02.2026 vedené pod č. j. KRPM-127547/TČ-2025-141215, vydaného policejním orgánem Policie České republiky, Krajské ředitelství Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Obvodní oddělení Prostějov 1, ve věci zrušení zajištění finančních prostředků na bankovním účtu;

Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť výše jmenovaný se na poslední uvedené adrese nezdržuje. Současná adresa jeho pobytu není policejnímu orgánu není známa. Policejní orgán tak nemá k dispozici žádnou aktuální doručovací adresu výše jmenované osoby.

Adresát si může písemnost vyzvednout na  Územním odboru Prostějov, Obvodní oddělení Prostějov 1, Újezd 12, 796 01 Prostějov, a  to každý pracovní den, do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení, po telefonické dohodě.

prap. Petr Kovář
inspektor


Vyvěšeno dne: 03.02.2026
Sejmuto dne: 19.02.2026

