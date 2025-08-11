Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - ANDRIIASHEVA Iryna

Č. j. KRPM-156996-101/TČ-2023-140581-14 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Olomouc
Oddělení hospodářské kriminality
Žižkovo nám. č.4, 779 00 Olomouc

Č. j. KRPM-156996-101/TČ-2023-140581-14

Olomouc 10. srpna 2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Oddělení hospodářské kriminality v trestním řízení č.j.:  KRPM-156996/TČ-2023-140581-14

oznamuje dle § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, osobě

Iryna ANDRIIASHEVA, nar. 05.07.1992 v KIEV, trv. bytem Rukowa č. p. 7, Kiev, Ukrajina

možnost převzetí následující písemnosti:

Usnesení dle § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu ze dne 10.08.2025, č.j.: KRPM-156996-99/TČ-2023-140581-14, vydané Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Oddělení hospodářské kriminality ve věci zrušení zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.

Písemnost je v souladu s § 64 odst. 4 trestního řádu doručována veřejnou vyhláškou, neboť na uvedené adrese se jmenovaná nezdržuje a policejnímu orgánu není známa žádná jiná doručovací adresa.

Adresát si může písemnost vyzvednout na Územním odboru Olomouc, Oddělení hospodářské kriminality, Žižkovo nám. 4, Olomouc, a to každý pracovní den v rozmezí doby 07:00-15:00 hod. do 15-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

por. Mgr. Radek Gomola
komisař
tel. 974766483
email: radek.gomola@pcr.cz


Vyvěšeno dne: 11.08.2025
Sejmuto dne: 25.08.2025

