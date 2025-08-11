Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - ANDRIIASHEVA Iryna
Č. j. KRPM-156996-101/TČ-2023-140581-14
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Olomouc
Oddělení hospodářské kriminality
Žižkovo nám. č.4, 779 00 Olomouc
Č. j. KRPM-156996-101/TČ-2023-140581-14
Olomouc 10. srpna 2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Oddělení hospodářské kriminality v trestním řízení č.j.: KRPM-156996/TČ-2023-140581-14
oznamuje dle § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, osobě
Iryna ANDRIIASHEVA, nar. 05.07.1992 v KIEV, trv. bytem Rukowa č. p. 7, Kiev, Ukrajina
možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení dle § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu ze dne 10.08.2025, č.j.: KRPM-156996-99/TČ-2023-140581-14, vydané Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Oddělení hospodářské kriminality ve věci zrušení zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.
Písemnost je v souladu s § 64 odst. 4 trestního řádu doručována veřejnou vyhláškou, neboť na uvedené adrese se jmenovaná nezdržuje a policejnímu orgánu není známa žádná jiná doručovací adresa.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Územním odboru Olomouc, Oddělení hospodářské kriminality, Žižkovo nám. 4, Olomouc, a to každý pracovní den v rozmezí doby 07:00-15:00 hod. do 15-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
por. Mgr. Radek Gomola
komisař
tel. 974766483
email: radek.gomola@pcr.cz
Vyvěšeno dne: 11.08.2025
Sejmuto dne: 25.08.2025