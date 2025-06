Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádost o spolupráci

LIBERECKO – Výzvou cílíme na svědky dopravní nehody, ke které došlo ve Frýdlantu.

V sobotu 31. května mělo v odpoledních hodinách dojít ke střetu osobního automobilu s chodcem. V ulici Komenského ve směru do ulice Fügnerova se střetl dosud nezjištěný automobilu s chodcem, který přecházel komunikaci po mostu ve směru k BČS Silkom. Chodec utrpěl zranění, se kterými byl transportován do nemocničního zařízení. Řidič automobilu opustil místo dopravní nehody, aniž by učinil patřičná opatření, která mu ukládá zákon.

Obracíme se se žádostí o spolupráci na možné svědky uvedené dopravní nehody. Zároveň žádáme také řidiče, jejichž palubní kamery dopravní nehodu zaznamenaly, aby nám tyto materiály předali. Veškerá takto získaná svědectví nám mohou výrazným způsobem dopomoci k objasnění všech okolností a příčin vzniku nehodového děje. Informace nám předávejte prostřednictvím bezplatné linky 158, na tel. čísle 974 466 255 nebo osobně na služebně Dopravního inspektorátu Liberec.

Za spolupráci velmi děkujeme.



2. června 2025

por. Vojtěch Robovský

oddělení tisku a prevence

KŘP Libereckého kraje

