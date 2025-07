Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádáme veřejnost o pomoc

LIBERECKO - Nebyli jste svědkem dopravní nehody v obci Hejnice?

Liberečtí dopravní policisté žádají veřejnost o pomoc a spolupráci při šetření dopravní nehody, která se stala v sobotu dne 5. července 2025 v 09:35 hod. v katastru obce Hejnice na místní komunikaci směrem do centra uvedené obce.

Dosud neustanovený řidič nezjištěného jízdního kola na místní pozemní komunikaci při průjezdu kolem chodkyně, jenž šla po pravém kraji vozovky ve stejném směru, neodhadl boční odstup a došlo tak ke střetu řídítek kola s pravým bokem jdoucí ženy. V důsledku uvedenému oba následně upadli a žena byla poté převezena do liberecké nemocnice k dalšímu vyšetření. Neustanovený řidič jízdního kola po střetu utrpěl zřejmě také zranění, kdy následně ale se svým kolem z místa nehody odjel ve směru do centra obce Hejnice, aniž by učinil opatření, jenž mu ukládá zákon.

Dopravní policisté se touto formou obracejí na širokou veřejnost se žádostí o pomoc, aby se jim přihlásili případní svědci či samotný řidič jízdního kola, kteří by mohli poskytnout jakékoliv informace vedoucí k řádnému objasnění prošetřované události, a to přímo na policejní služebně dopravního inspektorátu v Liberci, telefonicky na číslech 974 466 254 (255, 251), prostřednictvím bezplatné linky 158 tísňového volání Policie České republiky nebo e-mailem krpl.podatelna@pcr.cz

11. července 2025

por. Bc. Klára Jeníčková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

