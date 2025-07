Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Výzva k dopravní nehodě v Tanvaldu

JABLONECKO – Hledáme svědky dopravní nehody a neznámého řidiče s nezjištěným vozidlem. K události došlo v Tanvaldu na parkovišti u prodejny Penny Market.

V sobotu 28. června dopoledne v době od 10.00 do 11.00 hodin se stala dopravní nehoda v Tanvaldu na parkovišti u prodejny Penny Market. Dosud neznámý řidič s neustanoveným vozidlem nezjištěným způsobem narazil do levé boční části zaparkovaného vozidla Ford Focus C-Max a z místa události odjel, aniž by splnil povinnosti, které mu v takové situaci ukládá zákon.

Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří uvedenou dopravní nehodu i nadále šetří, nyní žádají svědky uvedené události, aby se přihlásili na tel. 974 474 254 nebo na bezplatné lince 158. Policisté od nich přijmou jakékoliv informace vedoucí ke zjištění neznámého vozidla a ustanovení jeho řidiče, který po dopravní nehodě ujel. Stejně tak žádají tohoto řidiče, aby se stejným způsobem případně přihlásil sám.





25. 7. 2025

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem