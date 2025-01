Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Vánoce ve vazbě

KRAJ – Za peníze z podvodů si užíval v přímořském letovisku.

Již v první polovině ledna loňského roku zrealizoval 26letý muž, původem z Ústeckého kraje, první podvod tkvící v nabídce prodeje lodních kontejnerů. Do listopadu roku letošního tak učinil v dalších nejméně 109 případech.

Liberečtí kriminalisté měli delší dobu políčeno na podvodníka, který prostřednictvím inzertních web ových portálů nabízel k prodeji lodní kontejnery. Ačkoli žádnými nedisponoval, podařilo se mu nalákat množství zástupců firem, ale i soukromých osob, na velmi výhodné ceny. Jakmile jej zájemci o koupi kontaktovali, vytvořil pro ně fiktivní faktury různých dodavatelských firem, pod které připojil vlastní bankovní účty. Jak už to tak v obdobných případech chodí, po úhradě záloh nebo plných částek, přestal komunikovat a žádné zboží nikdy nikomu nedodal. V průběhu času tak, jak rostla mužova podvodná obchodní aktivita, narůstal také počet poškozených.

Od ledna roku 2023 do listopadu 2024 si mladý muž tímto způsobem přišel na více jak 3,66 milionu korun, kterých si přes rok a půl užíval v přímořském letovisku na jihu Španělska. Pokus o pohodlný život mu však nevyšel.

Na základě Okresním soudem v Liberci vydaného evropského zatýkacího rozkazu jej španělští policisté zadrželi v první polovině měsíce prosince. Mladík tak svou rodnou hroudu spatřil opět, s pouty na rukou, těsně před Štědrým dnem, kdy jej Air Marshalové z oddělení doprovodu letadel cizinecké policie dopravili zpět do Čech. Komisař z oddělení hospodářské kriminality v Liberci, zpracovávající obsáhlou spisovou dokumentaci podvodníkovi zvrácené obchodní strategie, vydal velmi záhy usnesení o zahájení jeho trestního stíhání, jakožto osoby obviněné ze spáchání pokračujícího zločinu podvodu a z přečinu poškození cizích práv. Zároveň také podal podnět k návrhu na mužovo vzetí do vazby. Ten byl akceptován a do vazební věznice tak 26letý muž zamířil 22. prosince. V případě odsouzení může ve vězení strávit dva až osm let.

2. ledna 2025

por. Vojtěch Robovský

oddělení tisku a prevence

KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem