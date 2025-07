Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Recidivista opět v akci

LIBERECKO - Ve zkráceném přípravném řízení mu policisté sdělili podezření z přečinů krádeže.

Ani pravomocné odsouzení a podmíněný trest ho nezastavily. Muž, který byl již v minulosti potrestán za krádeže, se během několika dní opět dopustil dalších majetkových trestných činů.

V polovině měsíce července letošního roku se v dopoledních hodinách dopustil krádeže v libereckém hostelu. Ve formě spolupachatelství mladý muž se svým ,,parťákem" odcizili z technické místnosti dvě jízdy kola v celkové výši 23 tisíc korun.

O den později, již sám, zavítal do prodejny s drogistickým zbožím, kde ho upoutala dámská parfémová voda zn. Dolce & Gabbana. Vůni si vložil do kapsy své mikiny a odešel bez zaplacení.

Jeho tažení ,,vzít a jít“ však ještě neskončilo. O necelý týden později si do batohu uložil větší zásobu čokolád značky Milka v hodnotě 2 638 korun. Konkrétně šlo o tabulkové čokolády a to 5ks příchutě Oreo, 4ks karamelové, 10ks Noisette, 4 s lískovým oříškem a jedna arašídová – zřejmě méně oblíbená.

To vše muže učinil i přesto, že byl za přečin krádeže pravomocně odsouzen a to nepodmíněným odnětím svobody v trvání 6 měsíců v roce 2022. Po odpykání trestu mu byl hned následující rok uložen za další majetkovou trestnou činnost dle příkazu Okresního soudu trest podmíněného odnětí svobody se stanovením zkušební doby do listopadu roku 2026. I přes hrozící aktivaci podmíněného trestu však pokračoval v majetkové trestné činnosti.

Předešlého dne si tak od libereckých policistů 29letý muž ve zkráceném přípravném řízení převzal Záznam o sdělení podezření z přečinů uvedených krádeží, za které mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

25. července 2025

por. Bc. Klára Jeníčková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

