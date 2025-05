Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Při dopravní nehodě narazil do stromu

LIBERECKO - Svou roli zde hrál i alkohol.

V neděli 4. května v odpoledních hodinách došlo na silnici 1/13 v katastru obce Krásná Studánka k dopravní nehodě.

Řidič osobního vozidla značky FORD FOCUS na přímém úseku komunikace nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a vlastnostem vozidla, vyjel mimo komunikaci a střetl se přední částí auta se vzrostlým stromem. Vlivem uvedeného střetu bylo vozdilo odhozeno zpět na komunikaci a dále setrvačností přejelo k opačnému okraji silnice až k travnatém svahu na louku, kde zůstalo stát.

Řidič při nehodě neutrpěl žádná viditelná zranění, z preventivních důvodů byl ale převezen do liberecké nemocnice na vyšetření. Muž byl vyzván na místě události k dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, s čímž souhlasil. Policisté dechovou zkouškou naměřili pozitivní hodnotu alkoholu v dechu, a to 1,71 promile. To ale nebylo vše. Následnou kontrolou v dostupných evidencích policisté zjistili, že muž má platnou blokaci řidičského oprávnění a vozidlo, které řídil, nemá sjednané zákonné pojištění a platnost technické kontroly skončila již v létě loňského roku.

Předběžná výše škody na vozidle byla vyčíslena na 80 tisíc korun, technická závada na vozidle jako příčina dopravní nehody byla vyloučena. Případ nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu Liberec.

5. května 2025

por. Bc. Klára Jeníčková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

