Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pozor na podvodníky vydávající se za policisty!

JABLONECKO/SEMILSKO – Upozorňujeme občany na podvodníky vydávající se za policisty, kteří zasílají své údajné služební průkazy, což policisté nikdy za žádných okolností nedělají.

V poslední době jsme v Libereckém kraji zaevidovali čtyři případy, ve kterých hlavní roli hrají podvodníci vydávající se policisty. Tři případy, o kterých se dověděli jablonečtí kriminalisté, dopadly pro majitelky účtů naštěstí dobře, jelikož včas rozumně usoudili, že nátlak, který je na ně veden, je podezřelý a naštěstí tak nedošlo k žádným převodům peněz z údajně napadeného účtu na údajný bezpečný účet.

Tyto příběhy vždy začaly tím, že všechny tři ženy telefonicky kontaktoval neznámý muž, který se představil jako policista z kriminální služby v Praze. Neznámý muž ženám sdělil, že peníze na jejich účtech jsou v ohrožení a je nutný jejich převod na bezpečný účet zřízený Českou národní bankou. K tomu dvěma z nich jako důkaz o tom, že se nejedná o podvod, zaslal fotografii svého údajného služebního průkazu Policie České republiky, který byl samozřejmě falešný. Třetí žena zaslání tohoto průkazu odmítla s tím, že pokud jí chce něco poslat, ať jí to pošle na policii do Jablonce s tím, že si to tam vyzvedne a hovor s ním ukončila. Poté si jen už ověřila na své bance, že jí nevznikla žádná škoda.

Do výše uvedených dvou případu údajný policista ještě zapojil údajného pracovníka České národní banky, který po ženách požadoval to, aby si u svých bank vzaly půlmilionové půjčky. Na jednu z nich vedl takový nátlak, že mu naštěstí ze strachu nadiktovala špatné osobní údaje a úvěr nebyl bankou schválen. Neznámý bankéř to ovšem nevzdal a oznámil ženě, že jí zavolá ještě druhý den. To už ale žena stačila jednat a o celé pro ni nepříjemné záležitosti se došla poradit na obecní úřad v obci, kde bydlí.

Druhá žena pak ještě od neznámého policisty obdržela „Výzvu k podání vysvětlení“ s tím, že se má dostavit v jednom z následujících dnů na služebnu do Prahy. Tento údajný policista využil ještě ke svému podvodnému jednání policejní databázi „Pátrání po osobách“, ve které si našel konkrétního hledaného muže a ženě ho zaslal s údaji ve vytvořeném formuláři jako toho, kdo se snaží jí napadnout účet a připravit o peníze. Po ženě pak žádal další její údaje, na což zareagovala tím, že mu po telefonu nic sdělovat nebude a vše mu řekne až v Praze, kam je na základě zaslané výzvy ochotna přijet a hovor ukončila. Naštěstí ani tato žena nepřišla o žádné své peníze uložené svém účtu.

Ovšem né všechny tyto případy, v nichž podvodníci vyvíjejí obrovský nátlak na lidi, mají takové dobré konce jako uvedené tři případy z Jablonecka. Ten čtvrtý jsme tento týden zaevidovali v Semilech. Kriminalisté v tomto případu již zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu podvod, kterého se dopustili zatím neznámí pachatelé vystupující pod falešnou identitou policisty a falešnou identitou bezpečnostního specialisty České národní banky. Těmto neznámým pachatelům se podařilo přesvědčit ženu, aby z několika údajně napadených účtů převedla peníze na údajně zabezpečený účet České národní banky. Žena tímto způsobem podvodníkům poslala více jak 3 miliony koroun.

V souvislosti se všemi uvedenými případy opakovaně upozorňujeme občany, aby byli v podobných situacích obezřetní. Pokud má kdokoliv podezření na to, že by jeho účet mohl být nějak napaden, ať kontaktuje pracovníky své banky, kde si tuto skutečnost může zcela jistě ověřit. Samozřejmě v případě podezření na podvodné jednání kontaktujte linku tísňového volání 158 dřív, než vás naprosto důmyslně podvodníci připraví i například o celoživotní úspory.





7. 5. 2025

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

Odkazy do noveho okna Falešný služební průkaz PČR Detailní náhled

vytisknout e-mailem