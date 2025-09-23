Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Podvodník skončil ve vazbě
Jablonečtí kriminalisté obvinili 31letého muže ze spáchání 252 skutků.
V uplynulých dnech kriminalisté z Oddělení hospodářské kriminality v Jablonci nad Nisou zahájili trestní stíhání 31letého muže z Jablonecka jako obviněného ze spáchání přečinu poškození cizích práv a zločinů úvěrový podvod a podvod, kterých se dopustil během uplynulého roku. Kriminalisté ho zadrželi na základě předchozího souhlasu státního zástupce a obvinili ho celkem z 252 skutků.
Obviněný s úmyslem se neoprávněně obohatit a poskytnuté služby nehradit uzavíral prostřednictvím internetových objednávek smlouvy na poskytování elektronických komunikací, které následně neplatil. Stejně tak uzavíral u různých společností rámcové úvěrové smlouvy na financování nákupu zboží – jednalo se například o elektroniku, televize, notebooky, herní konzole, vysavače a mobilní telefony. Takto získané zboží v prodejnách vyzvedl, ale poskytnuté úvěry už neuhradil. K této trestné činnosti používal nejen zcela smyšlené údaje k osobám, ale také osobní údaje skutečných osob, které tak zneužil. Svým jednáním obviněný způsobil celkovou škodu ve výši téměř 3.700.000,- Kč.
To, jaký byl osud tímto způsobem získaného zboží, i nadále kriminalisté šetří. Ovšem již se jim podařilo zajistit vozidlo obviněného v hodnotě 140 tisíc korun, které si zakoupil v jednom z autobazarů na Liberecku za peníze pocházející z jeho trestné činnosti.
Obviněný byl již v minulosti za obdobnou trestnou činnost pravomocně odsouzen. Ve svém rejstříku trestů má totiž už záznamy. S ohledem na tuto skutečnost a objasněnou trestnou činnost, které se v uplynulém roce dopustil, kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na jeho vzetí do vazby. Soudce následně podanému návrhu vyhověl a obviněného do vazby poslal. Vzhledem k výši způsobené škody hrozí obviněnému trest odnětí svobody až na osm let.
nprap. Dagmar Sochorová