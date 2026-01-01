Policie České republiky  

Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pátráme po seniorce v ohrožení

Pomozte při pátrání po 70leté seniorce z Turnova, která by vzhledem ke své nemoci mohla být i v ohrožení života. 

Policisté v Libereckém kraji aktuálně pátrají po seniorce z Alzheimerovou nemocí z Turnova, která odešla z domova a dosud se nevrátila ani o sobě nepodala nikomu žádnou zprávu. Veškeré informace k pohřešované naleznete v databázi pátrání po osobách ZDE.

Pokud má někdo jakékoliv informace k výskytu či pobytu pohřešované seniorky, ať je sdělí policistům na kterékoliv služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158.

6. 2. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

