Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Nenapravitelný zloděj opět kradl v obchodě
Muži, který kradl v Tanvaldu, policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu.
Včera policisté z Obvodního oddělení v Tanvaldu ve zkráceném přípravném řízení sdělili 34letému muži podezření ze spáchání přečinu krádež, kterého se dopustil 10. března letošního roku. Tehdy v prodejně Billa v Tanvaldu krátce před polednem vzal čtyři velké čokolády a jednu láhev s minerální vodou – vše v celkové hodnotě 596,- Kč. S tímto zbožím následně prošel prostorem kolem pokladen bez zaplacení a z obchodu odešel. Policisté ho na základě oznámení pracovníků prodejny ztotožnili a zjistili, že tento muž není v páchání podobné trestné činnosti žádným nováčkem. V minulosti byl totiž za takové činy soudy již dvakrát pravomocně odsouzen. Z výkonu trestu odnětí svobody se vrátil v září loňského roku. Vzhledem k těmto skutečnostem mu nyní za spáchání uvedeného přečinu hrozí opět trest odnětí svobody, a to až na dva roky.
30. 3. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí