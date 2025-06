Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Konec školního roku se zebrou

KRAJ - Policisté připomněli žákům základních škol pravidla bezpečného chování.

V posledním červnovém týdnu vyrazili policisté společně s členy BESIP týmu před základní školy v Libereckém kraji v rámci preventivního projektu „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. Projekt je zaměřen především na bezpečí chodců, proto policisté radili mladým školákům, které místo je vhodné pro přecházení pozemní komunikace a jak se mají správně rozhlížet. Doprovázejícím rodičům zdůrazňovali, že je nutné se svým potomkům v tomto ohledu věnovat a nic nepodcenit, naučit je bezpečnou cestu do školy a zpět. Velká část žáků se do školských zařízení přepravuje automobily, proto se policejní preventisté zaměřili i na rady v rámci jízdy ve vozidle a správného vystupování z něj. Těm, kteří přijeli do školy na kole nebo koloběžce, připomněli povinné nošení přilby a zároveň jim poradili, jak ji správně nasadit a upevnit.

Odměnou za jejich pozornost obdrželi malí posluchači drobné dárky v podobě reflexního pásku a pracovního sešitu s tématikou dopravní výchovy „Zebra se za Tebe nerozhlédne!“.

27. 6. 2025

nprap. Libor Barták

preventista KŘP Libereckého kraje

