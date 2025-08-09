Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Auto se dvakrát samovolně rozjelo a přejelo dva lidi
V sobotu odpoledne zasahovaly na Semilsku dva vrtulníky, které do nemocnic transportovaly 51letého muže a 77letou ženu.
Jen těžko uvěřitelné drama se odehrálo v sobotu odpoledne na Semilsku v průběhu návštěvy dvou zpřízněných rodin. Na setkání přijel svým osobním vozidlem tovární značky Škoda Octavia i 51letý muž, který si po jeho zaparkování všiml, že se rozjelo z kopce. Řidič udělal osudovou chybu, když se ho snažil vlastními silami zastavit a postavil se před něj. Vzápětí upadl pod auto, které ho přejelo a on pod ním zůstal zaklíněný.
Ostatní účastníci setkání mu okamžitě přispěchali na pomoc a několik mužů ho pak dokázalo z pod auta vyprostit. Pozornost se pochopitelně strhla na těžce zraněného muže a záchranu jeho života, a nikdo z přítomných bohužel včas nepostřehl, že se stejné vozidlo znovu rozjelo ve chvíli, kdy před ním v nastalé panice stála 77letá seniorka, která patřila k této společnosti. Horový scénář se tak znovu zopakoval, octavie ženu přejela a těžce ji zranila.
Přivolaná zdravotnická záchranná služba na místo vyslala dva vrtulníky, které pacienty transportovaly do nemocnic v Liberci a v Hradci Králové.
Zatím není jasné, zda za samovolným rozjetím octavie stála jen chyba řidiče, anebo technická závada na brzdách. Tuto otázku nám zodpoví vyžádaný znalecký posudek. Ať už byla příčina sobotní dvojnásobné nehody jakákoliv, je užitečné si připomenout, že by měl každý řidič ještě před tím, než vůz opustí, zkontrolovat, zda dostatečně zatáhl ruční brzdu. Je třeba věnovat také pozornost technickému stavu vozidla včetně funkčnosti brzd.
V žádném případě se nesnažte samovolně rozjeté auto sami zastavovat, protože takové pokusy už mnohdy v minulosti skončily fatálními následky.
8. 9. 2025
por. Bc. Ivana Baláková