Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
Útočník skončil ve vazbě
Napadl hosta zábavního podniku, strážníka i zasahujícího policistu.
Policisté na začátku listopadu zadrželi agresora, který v Chotěboři napadl muže a svoji agresi následně obrátil na zasahujícího strážníka a poté zaútočil i na přivolané policisty. Kriminalisté ho obvinili ze dvou trestných činů. Soud rozhodl o jeho vzetí do vazby.
V sobotu 1. listopadu v nočních hodinách vyjeli strážníci Městské policie Chotěboř k zábavnímu podniku, kde měl agresivní muž napadnout jiného návštěvníka. Po příjezdu na místo strážnice poskytovala pomoc vážně zraněnému muži, zatímco agresor fyzicky napadl jejího kolegu. Strážníka udeřil pěstí do obličeje a poté z místa utekl. Strážník utrpěl zranění, které si vyžadovalo ošetření. Na místo již mířila zdravotnická záchranná služba a policisté, které strážnice přivolala.
Policisté zjistili, že agresor před podnikem napadl jiného muže skleněnou lahví a po jejím rozbití v útoku pokračoval pěstmi. Napadený muž utrpěl vážná zranění v oblasti hlavy.
Ve chvíli, kdy policisté na místě prováděli nezbytné úkony a snažili se získat informace k útočníkovi, podezřelý muž se na místo vrátil. Přiběhl k policistům, jednomu z nich zezadu skočil na záda a začal ho fyzicky napadat. Policisté útočníka rychle zpacifikovali, zadrželi ho a následně eskortovali na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění, neboť dechová zkouška u něho vykázala 2,26 promile alkoholu. Po vystřízlivění muž směřoval na policejní oddělení, kde byl umístěn do cely.
Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání pětadvacetiletého muže z Havlíčkobrodska. „Muž byl obviněn z dvojnásobného přečinu násilí proti úřední osobě a dvojnásobného přečinu výtržnictví,“ řekl mjr. Bc. Jan Pfeffer, vedoucí oddělení obecné kriminality. Jak dále dodal, obviněný muž byl v minulosti již soudně trestaný v souvislosti s výtržnictvím a násilnou trestnou činností. Aktuálně je až do roku 2029 ve zkušební době podmíněného propuštění.
Obviněný muž byl na návrh podaný státním zástupcem vzat do vazby a následně ho policisté odvezli do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují a zabývají se i napadením, kterým případ začal. V tomto případě důkazní prostředky ještě shromažďují a na jejich základě bude stanovena právní kvalifikace. Obviněnému muži hrozí aktuálně trest odnětí svobody až na čtyři léta.
por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
10. listopadu 2025