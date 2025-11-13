Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
Pozor na podvodné balíčky na dobírku!
Nepřebírejte zásilky, které jste si sami neobjednali.
Policisté v Kraji Vysočina v posledních dnech zaznamenávají případy podvodných zásilek zaslaných na dobírku. Lidem přicházejí balíčky, které si sami vůbec neobjednali, ale přesto za ně zaplatili. Pachatelé zneužívají předvánoční období, kdy lidé více nakupují dárky pro své blízké a stále častěji využívají možností internetových obchodů. Poškození si většinou až po rozbalení zásilky uvědomí, že jde o zboží, které si neobjednali a často jeho hodnota ani není ve výši, kterou za něj zaplatili.
Většinu oznámených případů spojuje obdobný scénář. Adresáti si žádné nebo doručené zboží neobjednali, přesto jim dorazila zásilka na dobírku, určená na jejich skutečné jméno a přesnou adresu. Balíčky bývají doručovány běžnými kurýrními službami nebo jsou ukládány do výdejních boxů. Odesílatel zpravidla není uveden vůbec nebo nepřesně, případně jde o firmu se sídlem v zahraničí. Navíc se ukáže, že obsah balíčku neodpovídá zaplacené částce. Zboží bývá nekvalitní, bezcenné, nebo jde o zcela nesmyslné předměty, jejichž skutečná hodnota je výrazně nižší.
Tento týden se o tom přesvědčila žena z obce nedaleko Jihlavy. Na její jméno a adresu dorazil balíček, který měl být zaplacen při převzetí. Žena zaplatila více než jeden tisíc korun, teprve potom si uvědomila, že si žádné zboží nikdy neobjednala.
Podobný případ se stal i muži, který převzal zásilku od běžné kurýrní služby a zaplatil za ni 3500 korun. Po otevření zjistil, že zboží neodpovídá žádné z jeho objednávek a odesilatel je pro něj neznámá společnost.
Obětí podvodu se stal i muž ze Žďárska. Ten převzal a zaplatil balíček adresovaný na svou manželku, protože se domníval, že si zásilku objednala ona. Teprve po rozhovoru s manželkou zjistil, že si doručené zboží neobjednala. V zásilce se nacházela nekvalitní mikina.
Často se stává, že u zásilek chybí potřebné reklamační údaje nebo informace o odesílateli.
Vzhledem k tomu, že se blíží předvánoční období plný nákupů, policie varuje občany:
- Zkontrolujte odesílatele – před převzetím zásilky se podívejte, kdo ji odeslal. Pokud je odesílatel neznámý, podezřelý nebo uveden neúplně, zásilku nepřebírejte ani neplaťte.
- Zamyslete se, zda jste si něco skutečně objednali – v předvánočním shonu se snadno zapomene, co jste si objednali. Pokud si nejste jistí objednávkou, raději si ověřte emailové potvrzení nebo historii svých nákupů.
- Pozor na dobírky – podvodníci často zasílají zboží právě na dobírku, aby z lidí vylákali peníze. Nikdy neplaťte za balík, pokud si objednávku nevybavujete.
- Nepřebírejte zásilky pro jiné osoby – pokud je balíček adresován někomu z rodiny, nejdřív si ověřte, zda si ho skutečně objednal.
- Uchovejte obal i doklad o platbě – pokud se ukáže, že jde o podvod, mohou pomoci při případné reklamaci.
por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
13. listopadu 2025