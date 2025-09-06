Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
Policisté ženě zachránili život
Žena seděla na trámu s lanem omotaným kolem krku a skočila.
Mohla to být běžná noční služba, ale nakonec se změnila v náročný výjezd, který skončil šťastně – záchranou lidského života. V úterý 26. srpna dvacet minut po jedné hodině v noci přijali policisté na integrovaném operačním středisku oznámení, že v obci nedaleko Luk nad Jihlavou si chce žena vzít život. Operační důstojník na místo vyslal policejní hlídku z obvodního oddělení Polná ve složení prap. Martin Kašík a pprap. Jakub Nerad. Z oznámení vyplývalo, že je žena ve velmi špatném psychickém stavu, měla si vzít lano a odejít.
Policejní hlídka se po příjezdu na místo snažila dostat na pozemek, kde žena bydlela. V domě nebyla, což potvrdil ženin přítel, který policisty pustil do objektu. Po vstupu hlídka procházela okolí domu a snažila se najít místo, kde by se žena mohla ukrývat. Situaci na místě komplikovala tma. Na konci dvora se nacházela stodola, do které policisté rychle vešli. Hned po příchodu blíž spatřili ženu, která seděla na trámu ve výšce zhruba tři metry a kolem krku měla omotané lano. Žena plakala a policistům řekla, aby se nepřibližovali a nechali ji být. Policisté se s ní snažili citlivě navázat komunikaci. Žena stále seděla na trámu a bylo zřejmé, že je značně rozrušená. Členové hlídky ji zkoušeli přesvědčit, že má doma malé dítě, které ji potřebuje. Na to ale žena odvětila, že o dítě je postaráno, dodala, že se její problém nedá řešit. Na trámu se přitom posouvala stále blíže k jeho okraji. Najednou se náhle rozhodla skočit dolů. Oba policisté okamžitě přiskočili, ženu v pádu zachytili a začali ji nadzvedávat, aby zabránili fatálnímu následku. Na místě byl v tu chvíli přítomný otec ženina přítele, který rychle podal štafle. Jeden policista s mužem ženu, která chroptěla, stále podpírali. Druhý policista vylezl na štafle a podařilo se mu lano odříznout.
Ženu poté policisté posadili na židli a poskytli jí první pomoc. Najednou vstala a jednoho z policistů objala, plakala při tom a děkovala. Policisté na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Žena byla z celé situace v šoku a byl z ní cítit alkohol, což potvrdila provedená dechová zkouška, která u ženy vykázala pozitivní hodnotu 2,3 promile alkoholu. Záchranáři ženu vyšetřili a následně převezli do Nemocnice Jihlava.
Oba policisty za projevení odvahy a osobní statečnosti ocenil krajský policejní ředitel brig. gen. Mgr. Miloš Trojánek a oběma předal skleněnou plaketu a kázeňskou odměnu. „Vždy, když se seznamuji s těmito silnými příběhy, při nichž naši policisté dokázali včas a správně reagovat a pomohli tak zachránit lidský život, jsem pyšný, že jsou tito policisté součástí týmu krajského ředitelství na Vysočině. Dělají dobré jméno celému policejnímu sboru. Jsem velice rád, že se na tyto kolegy můžeme spolehnout i při tak mimořádně vyhrocených situacích,“ doplnil krajský policejní ředitel brig. gen. Mgr. Miloš Trojánek.
por. Bc. Jana Kroutilová, tisková mluvčí
