Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
Policisté objasnili sérii vloupání
Mladíci se dopouštěli majetkové trestné činnosti převážně během letních prázdnin.
Havlíčkobrodští kriminalisté objasnili sérii majetkové trestné činnosti, ke které docházelo od druhé poloviny června do konce letních prázdnin v Chotěboři a ve třech případech v nedaleké obci. Celkem 14 případů mají na svědomí dva šestnáctiletí mladíci, kteří byli obviněni ze spáchání provinění. Zůstala za nimi škoda bezmála 300 tisíc korun. Ve dvou případech se na krádežích podílel ještě jejich stejně starý kamarád.
Objasnit případy se podařilo kriminalistům ve spolupráci s policisty obvodního oddělení Chotěboř na základě operativního šetření a důkladného prověřování. Kriminalisté zahájili trestní stíhání šestnáctiletých mladíků. „Dvojice byla na základě shromážděných důkazů obviněna ze spáchání čtyř provinění, a to krádeže, porušování domovní svobody, neoprávněného užívání cizí věci a poškození cizí věci,“ řekl mjr. Bc. Jan Pfeffer, vedoucí oddělení obecné kriminality. Jak dále dodal, činů se mladíci dopustili ve spolupachatelství. Obviněn z provinění krádeže byl také i jejich kamarád.
Obvinění mladíci se v různých případech vloupali za užití násilí do baru, prodejen, kiosku, prodejního stánku, sportovního areálu, sídel různých společností, ale také do domu a bytů. Prostory vždy prohledali a odcizili věci, které nalezli. Bez povšimnutí nezůstala ani dvě odstavená jízdní kola či vozidlo, do kterého vnikli a prohledali. Další dvě vozidla poškodili tak, že je posprejovali barevnými spreji. Svým jednáním způsobili škodu odcizením a poškozením bezmála za 300 tisíc korun. Výraznější škody způsobili na konci června, když po rozbití posuvných dveří vnikli do prodejny v Chotěboři, odkud odcizili velké množství cigaret, alkoholu, energetických nápojů a jiných potravin. Krátce před koncem letních prázdnin vnikli do areálu autoopravny, kde několik vozidel prohledali. V jednom z nich nalezli klíčky, a rozhodli se proto s ním projet po areálu firmy. Nezkušená jízda bez řidičského oprávnění skončila tím, že postupně nabourali osm zaparkovaných vozidel a způsobili na nich předběžnou škodu přes tři sta tisíc korun.
Případ kriminalisté dále vyšetřují. Jeden z mladíků byl po provedení nezbytných úkonů převezen do příslušného zařízení pro mládež, kde má být umístěn.
Za spáchanou trestnou činnost lze uložit dvojici trest odnětí svobody až na dva a půl roku. Třetímu obviněnému mladíkovi hrozí trest nižší.
por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
1. října 2025