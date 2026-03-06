Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Policista zachránil ženě život
Poskytnutá první pomoc byla zcela zásadní.
Policista nstržm. Aleš Major z havlíčkobrodského obvodního oddělení prokázal o uplynulém víkendu mimořádnou duchapřítomnost, odvahu a profesionalitu, když ve svém osobním volnu zachránil život blízké osobě. Díky jeho rychlé reakci a okamžitému poskytnutí první pomoci žena přežila.
Vše začalo během rodinného pobytu na horách, kde policista trávil volný čas se svými nejbližšími a známými. V sobotu 28. února kolem třetí hodiny odpoledne se společně vydali na procházku z Pece pod Sněžkou do Velké Úpy. Poklidný výlet se však během několika okamžiků změnil v dramatický boj o život. Policistova dlouholetá známá náhle zkolabovala, upadla na svého manžela a přestala dýchat.
Policista ani na vteřinu nezaváhal, okamžitě vyhodnotil situaci a zahájil resuscitaci. Zachoval klid, jednal rozhodně a využil své odborné znalosti i praktické dovednosti, které získal během své služby. Nepřetržitě prováděl nepřímou srdeční masáž a bojoval o její život přibližně osm minut, a to až do příjezdu horské služby a zdravotnické záchranné služby.
Po příjezdu na místo si záchranáři ženu převzali do své péče a navázali na poskytovanou resuscitaci. Právě včasná a správně provedená první pomoc ze strany policisty byla zcela zásadní a výrazně zvýšila šance ženy na přežití.
por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
6. března 2026