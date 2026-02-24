Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina

Pátrání po muži

Policisté se obracejí s žádostí o spolupráci na veřejnost. 

Havlíčkobrodští policisté se obracejí na občany s žádostí o spolupráci při pátrání po osmatřicetiletém muži.

Muž je pacientem psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě, kdy dnes 24. února před desátou hodinou dopoledne utekl ze společné vycházky.

Policisté po muži intenzivně pátrají. Prověřili místa, u kterých vznikl předpoklad, že by se tam mohl nacházet nebo pohybovat. Policisté prověřili vlakové a autobusové spoje. Pátrání zárověň probíhá u osob, ke kterým má nebo v minulosti měl vazby. 

Muž je vysoký přibližně 177 centimetrů, hubené postavy, chodí shrbený. Má jizvu přes celou tvář a špatně vyslovuje. Na sobě má oblečenou tmavou bundu a černé tepláky.

Žádáme občany, kteří mají informace o tom, kde by se muž mohl nacházet nebo pohybovat, aby se policistům přihlásili na lince tísňového volání 158.

Níže je odkaz s bližšími informacemi k muži, v případě, že je odkaz neaktivní, byla osoba vypátrána.

https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=13200224261616
 

por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
24. února 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 