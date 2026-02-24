Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Pátrání po muži
Policisté se obracejí s žádostí o spolupráci na veřejnost.
Havlíčkobrodští policisté se obracejí na občany s žádostí o spolupráci při pátrání po osmatřicetiletém muži.
Muž je pacientem psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě, kdy dnes 24. února před desátou hodinou dopoledne utekl ze společné vycházky.
Policisté po muži intenzivně pátrají. Prověřili místa, u kterých vznikl předpoklad, že by se tam mohl nacházet nebo pohybovat. Policisté prověřili vlakové a autobusové spoje. Pátrání zárověň probíhá u osob, ke kterým má nebo v minulosti měl vazby.
Muž je vysoký přibližně 177 centimetrů, hubené postavy, chodí shrbený. Má jizvu přes celou tvář a špatně vyslovuje. Na sobě má oblečenou tmavou bundu a černé tepláky.
Žádáme občany, kteří mají informace o tom, kde by se muž mohl nacházet nebo pohybovat, aby se policistům přihlásili na lince tísňového volání 158.
Níže je odkaz s bližšími informacemi k muži, v případě, že je odkaz neaktivní, byla osoba vypátrána.
https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=13200224261616
por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
24. února 2026