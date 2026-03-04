Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Muž útočil s nožem v ruce
Stíhán je vazebně.
Závažný případ, ke kterému došlo o uplynulém víkendu ve Světlé nad Sázavou, vyšetřují havlíčkobrodští kriminalisté. Muž zaútočil nožem na svoji partnerku a způsobil jí vážné zranění. Podezřelého muže policisté zadrželi a je obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu. Muž je stíhán vazebně a hrozí mu až desetiletý pobyt za mřížemi.
Vše začalo v sobotu 28. února před třetí hodinou v noci, když muž přivolal pro svoji partnerku zdravotnickou záchrannou službu s tím, že měla v kuchyni upadnout na zem a zranit se v oblasti zad o nůž. Zdravotníci po příjezdu na místo vzhledem k charakteru zranění vyrozuměli policii.
Policisté po přijatém oznámení vyjeli do Světlé nad Sázavou, okolnosti se jim zdály hned podezřelé a začali se případem intenzivně zabývat. Provedeným šetřením zjistili, že bodné zranění ženy neodpovídá popisu události. Dalším prověřováním policisté ve spolupráci s kriminalisty zjistili, že mezi partnery došlo v noční době po předchozím požití alkoholu ke konfliktu, který vyústil v napadení ženy. Při tomto incidentu utrpěla žena vážné bodné zranění, které si vyžádalo operaci a následnou hospitalizaci v nemocnici.
Policejní komisař zahájil na základě shromážděných důkazů trestní stíhání sedmadvacetiletého muže. „Zadržený muž byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví,“ řekl mjr. Bc. Jan Pfeffer, vedoucí oddělení obecné kriminality.
Obviněný muž byl na podaný návrh vzat do vazby a policisté ho následně odvezli do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na deset let.
por. ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
4. března 2026