Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Muž měl přes tři promile
Řidič narazil s dodávkou do autobusu, ve kterém se zranili tři lidé.
V pondělí 16. března před pátou hodinou odpoledne přijali policisté na integrovaném operačním středisku oznámení o dopravní nehodě, ke které došlo v katastru obce Český Herálec. Třiatřicetiletý řidič jedoucí mezi obcemi Herálec a Svratka s automobilem Ford Tranzit vlivem nepřiměřené rychlosti po projetí zatáčky dostal smyk, který nezvládl, přejel do protisměru, kde se střetl s autobusem. Autobus po nárazu sjel do silničního příkopu. Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče autobusu, dvou cestujících v autobuse a spolujedoucího z automobilu Ford. Policisté provedli šetření, místo nehody ohledali a zadokumentovali. Dechová zkouška u řidiče autobusu byla negativní. Pozitivní hodnotu vykázala dechová zkouška u řidiče vozidla Ford, a to 3,19 promile alkoholu. Přítomnost alkoholu potvrdila i opakovaná zkouška, která vykázala hodnotu 3,10 promile. Následně se řidič podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve v nemocnici. Kontrolou řidiče vozidla Ford policisté zjistili, že řidič má na základě rozhodnutí soudu vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel, který by mu měl skončit v říjnu roku 2032. Vlivem dopravní nehody došlo k předběžné škodě za více než 500 tisíc korun. Třiatřicetiletý muž je podezřelý ze spáchání dvou trestných činů, a to ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí. Dopravní nehodu policisté prověřují.
por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
17. března 2026