Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Žádost o zaslání stanoviska
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina (dále jen „povinný subjekt“ nebo „KŘP-J“) obdrželo dne 25. února 2026 email od žadatele, ve kterém žádá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon 106/1999 Sb.,“), tohoto znění:
„ Žádám Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územního odboru Žďár nad Sázavou, DI Žďár nad Sázavou, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění o kopii závazného stanoviska z č.j. KRPJ-19107-2/ČJ-2026-161406-DING ze dne 13.02.2026,
Žádám z důvod že jsem připravuji připomínku k vyhlášce, v rámci které bylo Vaše stanovisko vydáno.“.
Povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. posoudil žádost z hlediska úplnosti povinných údajů a obsahu. Žadateli poskytuje požadované informace v příloze.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
5. březen 2026