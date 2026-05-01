Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina

Výzva k vyzvednutí zásilky - Yehor KOZAKOV

Č. j. KRPJ-142604-35/TČ-2025-161017-SEI 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Územní odbor Třebíč
Obvodní oddělení Třebíč
Bráfova třída 11, 674 01 Třebíč

Třebíč 12. května 2026

Výzva

k vyzvednutí zásilky pro adresáta podle § 64/4 trestního řádu

AdresátYehor KOZAKOV, nar. 01.08.2007 v CHARKOV, svobodný, st. přísl. UKR, doklad: 902688645, trv. bytem Dýšina č. p. 271, 330 02 Dýšina, Česko, tel.: 722686640

Adresa, na níž má být písemnost doručenaDýšina č. p. 271, 330 05 Dýšina

Policejní orgán, který písemnost odevzdal k doručeníObvodní oddělení Třebíč Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč,

Doručovaná písemnost: Usnesení §79f tr.ř. k ČJ.: KRPJ-142604/TČ-2025-161017-SEI, vedeného pod č.j. p. 34

Protože jste nebyla při doručování písemnosti policejního orgánu zastižena a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost vrácena odesílateli, kde je připravena k vyzvednutí.  

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení této výzvy na úřední desce.

Písemnost je možné vyzvednout na Obvodním oddělení Třebíč ÚO Třebíč, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč, na recepci od pondělí – pátek v době od 07:00 hodin do 15:00 hodin.

Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne vyvěšení výzvy na úřední desce, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

nprap. Bc. Jan Seifert
vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 14.05.2026
Sejmuto dne: 25.05.2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 