Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Výzva k vyzvednutí zásilky - Miklós Attila BAKRÓ
Č. j. KRPJ-91769-44/TČ-2025-161419
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Územní odbor Třebíč
Obvodní oddělení Náměšť nad Oslavou
Třebíčská 924, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Náměšť nad Oslavou 18. prosince 2025
Výzva k vyzvednutí zásilky pro adresáta podle § 64/4 trestního řádu
Adresát: Miklós Attila BAKRÓ, nar. 03.12.1979, st. přísl. HUN, trv. bytem Národní obrany 935/13, Praha-Bubeneč, Česko, tel.: 607472209, E-mail: bakromiklos@gmail.com
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Národní obrany 935/13, Praha-Bubeneč
Policejní orgán, který písemnost odevzdal k doručení: Obvodní oddělení Policie ČR Náměšť nad Oslavou, Třebíčská 924, 675 71 Náměšť nad Oslavou,
Doručovaná písemnost: Usnesení o zajištění finančních prostředků dle §79f odst. 1 až 3 tr. řádu – KRPJ-91769-44/TČ-2025-161419.
Protože jste nebyl/a při doručování písemnosti policejního orgánu zastižen/a a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost vrácena odesílateli, kde je připravena k vyzvednutí.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení této výzvy na úřední desce.
Písemnost je možné vyzvednout na Obvodním oddělení Policie ČR Náměšť nad Oslavou, Třebíčská 924, 675 71 Náměšť nad Oslavou, od pondělí – pátek v době od 07.00 hod do 15:00 hod. tel. +420725292449.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne vyvěšení výzvy na úřední desce, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.
nprap. Petr Sobotka
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 18.12.2025
Sejmuto dne: 29.12.2025